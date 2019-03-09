Конституционный суд Молдавии утвердил итоги парламентских выборов

КИШИНЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии утвердил результаты прошедших 24 февраля выборов в парламент и мандаты избранных депутатов. Об этом сообщил в субботу председатель КС Михай Поалелунжь по завершении заседания, на котором рассматривался итоговый отчет Центральной избирательной комиссии.

Жизнь после выборов. Обстановка в Молдавии после 24 февраля

"Подтвердить результаты выборов парламента Республики Молдова [РМ] 10 созыва от 24 февраля 2019 года <…> Признать действительными мандаты избранных депутатов парламента РМ по результатам голосования", - зачитал решение Поалелунжь.

Таким образом, в парламент проходит выступающая за восстановление отношений с Россией оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (35 мандатов), контролирующая правительство прозападная Демократическая партия Молдовы (30 мандатов), прозападный оппозиционный блок Acum ("Сейчас") (26 мандатов), партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора (семь мандатов), а также три независимых депутата.

По словам Поалелунжь, судьи отклонили требование о признании выборов недействительными, с которым в КС обратились несколько партий и кандидатов в депутаты. Эти выборы в Молдавии впервые прошли по смешанной системе, которая предполагает, что 50 депутатов избираются по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. Наблюдавшие за избирательным процессом представители ОБСЕ и СНГ в целом признали выборы корректными и демократичными.

Исчисление созывов парламента

КС также изменил исчисление созывов парламента - теперь оно ведется с момента провозглашения независимости в 1991 году, без учета периода существования Молдавской Советской Социалистической Республики в составе СССР.

Ранее отсчет созывов парламентов здесь велся с учетом проведенных в советское время выборов, по ним нынешний состав должен был стать 21-м по счету.

"Признать выборы парламента 10-го созыва действительными", - сказал Поалелунжь.

С соответствующим запросом к судьям обратился депутат правившей при прошлом созыве Демократической партии Молдавии Сергей Сырбу, который, выступая в суде, предложил "исправить политическую ошибку, которая была допущена давно - вести исчисление созывов парламента с момента провозглашения независимости Молдавии, а не с советских времен".

"Не понятно, почему отсчет созывов парламента ведется с 1940 года, а не с 1991 года, когда Молдавия обрела независимость. Мы предложили конституционному суду исправить эту историческую ошибку: признать сейчас мандаты избранных депутатов 10-го созыва, а не 21-го", - сказал депутат.