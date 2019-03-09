СМИ: в Индии сбили пакистанский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны

ТАСС, 9 марта. Силы безопасности Индии сбили в субботу пакистанский беспилотный летательный аппарат, который вторгся в воздушное пространство страны в северо-западном индийском штате Раджастхан. Об этом на своем сайте сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на собственные военные источники.

По информации издания, инцидент произошел в округе Ганганагар. Один из собеседников издания уточнил, что это уже как минимум третья неудачная попытка направить беспилотник через границу со стороны Пакистана. Индийские СМИ ранее сообщали, что военные сбивали пакистанские беспилотники 4 марта и 26 февраля.

Рост напряжения в отношениях между Индией и Пакистаном произошел после того, как 14 февраля террорист-смертник в Джамму и Кашмире атаковал на заминированном автомобиле колонну индийских военных. Ответственность за атаку, унесшую жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), выступающая за отделение штата от Индии. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки, бездействии пакистанских властей в отношении террористов.

26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. 27 февраля Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. По итогам воздушного боя, ставшего первым массовым столкновением ВВС двух стран со времен третьей индо- пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.