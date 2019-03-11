СМИ: Китай станет посредником в урегулировании индо-пакистанского конфликта

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Китай сыграет роль посредника в пакистано-индийском конфликте и будет содействовать примирению Исламабада с Нью-Дели. Такую точку зрения высказали в понедельник обозреватели китайской газеты Global Times .

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"Пекин не намерен занимать чью-либо сторону в этих трениях. КНР заинтересована в деэскалации данного двустороннего конфликта, в улучшении ситуации при борьбе с терроризмом - поэтому Китай будет выступать в качестве посредника, способствующего смягчению напряженной ситуации", - отмечают авторы редакционной статьи издания.

По их мнению, несмотря на то, что Пакистан всецело поддерживает подобную позицию КНР, многие представители общественности Индии по-прежнему с недоверием относятся к ряду китайских инициатив, рассматривая в них геополитическую угрозу. Для примера обозреватели газеты приводят проекты инициативы "Один пояс, один путь", которые в равной мере могут быть полезны и для пакистанской, и для индийской стороны.

"Пекин не враг Нью-Дели, даже напротив. Китай предложил и приступил к реализации соответствующих программ, которые не только отвечают интересам Индии в области инфраструктурного строительства, но и помогут снизить напряженность в отношениях с Пакистаном. Индийская сторона должна преодолеть предрассудки в отношении "пояса и пути", поскольку благодаря этой инициативе активизируется сотрудничество и будет обеспечена стабильность в регионе", - пишут авторы.

Они подчеркивают, что пакистано-индийские отношения могут быть урегулированы только путем мирного диалога, успешное продвижение которого Пекин готов гарантировать.