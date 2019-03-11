{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Эскалация индо-пакистанского конфликта

СМИ: Китай станет посредником в урегулировании индо-пакистанского конфликта

При этом, по мнению обозревателей газеты Global Times, далеко не все в Нью-Дели поддерживают инициативы Пекина, видя в них геополитическую угрозу

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Китай сыграет роль посредника в пакистано-индийском конфликте и будет содействовать примирению Исламабада с Нью-Дели. Такую точку зрения высказали в понедельник обозреватели китайской газеты Global Times.

На эту тему
На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

"Пекин не намерен занимать чью-либо сторону в этих трениях. КНР заинтересована в деэскалации данного двустороннего конфликта, в улучшении ситуации при борьбе с терроризмом - поэтому Китай будет выступать в качестве посредника, способствующего смягчению напряженной ситуации", - отмечают авторы редакционной статьи издания.

По их мнению, несмотря на то, что Пакистан всецело поддерживает подобную позицию КНР, многие представители общественности Индии по-прежнему с недоверием относятся к ряду китайских инициатив, рассматривая в них геополитическую угрозу. Для примера обозреватели газеты приводят проекты инициативы "Один пояс, один путь", которые в равной мере могут быть полезны и для пакистанской, и для индийской стороны.

"Пекин не враг Нью-Дели, даже напротив. Китай предложил и приступил к реализации соответствующих программ, которые не только отвечают интересам Индии в области инфраструктурного строительства, но и помогут снизить напряженность в отношениях с Пакистаном. Индийская сторона должна преодолеть предрассудки в отношении "пояса и пути", поскольку благодаря этой инициативе активизируется сотрудничество и будет обеспечена стабильность в регионе", - пишут авторы.

Они подчеркивают, что пакистано-индийские отношения могут быть урегулированы только путем мирного диалога, успешное продвижение которого Пекин готов гарантировать.

Теги
ИндияПакистанКитайЭскалация индо-пакистанского конфликта
Ситуация на Корейском полуострове
Советники президентов Южной Кореи и США обсудят ситуацию вокруг полигона "Сохэ" в КНДР
Ранее Общественное радио США выступило с утверждением, что Пхеньян может готовиться к проведению ракетного пуска в ближайшее время
Читать полностью