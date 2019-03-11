СМИ: не менее четырех человек ранены в Индии при обстреле с пакистанской стороны

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 марта. /ТАСС/. По меньшей мере четверо гражданских лиц, в том числе одна женщина, получили в минувшие сутки ранения в северном индийском штате Джамму и Кашмир при обстрелах с подконтрольной Пакистану стороны. Об этом сообщает в понедельник телеканал NDTV .

По его данным, огонь, в том числе с применением минометов, велся в округе Барамулла. Индийская армия открыла ответный огонь.

7 марта Индия потребовала от Пакистана немедленно прекратить обстрелы подконтрольной Нью-Дели территории Кашмира, в ходе которых на минувшей неделе погибло не менее четырех мирных жителей. По информации индийской стороны, представители армейского командования двух стран провели беседу по системе экстренной связи. Индия заявила, что, если пакистанские военные не прекратят обстрелы через линию контроля, их ждут "самые серьезные последствия".

В свою очередь Исламабад также обвиняет индийских военных в "неспровоцированных обстрелах" подконтрольной Пакистану территории.

Территория древнего княжества Кашмир - предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют экстремисты, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.