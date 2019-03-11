Times: в партии Мэй уверены в переносе голосования в парламенте по Brexit

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна перенести предстоящее 12 марта голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода королевства из Евросоюза (Brexit), если ей не удастся добиться до этого значительных уступок со стороны Брюсселя. С таким призывом к главе кабинета обратились влиятельные парламентарии от правящей Консервативной партии, сообщает в понедельник газета The Times .

В противном случае, как предупредили на Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра - прим. ТАСС) в разговорах по телефону депутаты правящей партии, Мэй ожидает очередное сокрушительное поражение с разницей не менее чем в сто голосов. "В нынешнем виде согласованная ею сделка обречена на неудачу", - заявил изданию один из представителей тори. "Даунинг-стрит дали ясно понять, что было бы разумнее избежать этого [голосования] и выступить с предложением, которое могли бы поддержать консерваторы", - отметил представитель партии. "Прислушаются ли они [к данному призыву] или нет - это уже другое дело", - добавил он.

Как поясняет газета, причиной недовольства парламентариев стало то, что Мэй не удалось добиться от партнеров по ЕС уступок с тем, чтобы изменить условия соглашения по Brexit. В свою очередь вещательная корпорация Би-би-си сообщила в понедельник со ссылкой на источники в британском правительстве, что переговоры между ЕС и Великобританией по условиям сделки о Brexit остаются в тупиковой ситуации. Терезе Мэй, которая в воскресенье провела телефонный разговор с главой Еврокомиссии Жан- Клодом Юнером, не удалось добиться от европейской стороны никаких уступок. Переговоры возобновятся в понедельник, отмечает Би-би-си.

15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о "бэкстопе" в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) и заменить его альтернативным вариантом.

Спустя почти два месяца Мэй попытается добиться одобрения парламентом своей сделки. По утверждению британского министра финансов Филипа Хаммонда, очередной отказ Палаты общин поддержать соглашение создаст реальные предпосылки для откладывания намеченных сроков Brexit (выход страны из ЕС запланирован на 29 марта) и создаст крайне неопределенные перспективы для будущего Великобритании.