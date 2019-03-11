Гуайдо попросил парламент Венесуэлы ввести режим ЧП из-за проблем с электроснабжением

КАРАКАС, 11 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо направил в Национальную ассамблею (однопалатный парламент) республики запрос о введении в стране режима чрезвычайного положения на 30 дней в связи с перебоями в электроснабжении. Об этом сообщил в понедельник законодательный орган республики.

Каракас погрузился во тьму. Однако жизнь в городе продолжается

"Национальная ассамблея получила от исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо просьбу ввести режим ЧП на всей территории страны в связи с трагедией, вызванной отключением электричества в стране", - отмечается в Twitter парламента. В документе, который направил депутатам Гуайдо, говорится о необходимости введения чрезвычайного положения на 30 дней "с возможностью продления на дополнительные 30 дней".

Указ, предложенный политиком, также обязует армию Венесуэлы "мобилизовать все силы, необходимые для должной защиты объектов и сотрудников [государственной энергетической компании] Corpoelec".

Ранее Гуайдо сообщил, что намерен попросить депутатов ввести режим ЧП, чтобы получить международную помощь для восстановления работы систем электроснабжения.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.