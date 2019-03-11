СМИ: алжирцы празднуют отказ президента идти на выборы

ТАСС, 11 марта. Жители столицы Алжира празднуют отказ президента страны 82-летнего Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на новый, пятый срок на предстоящих выборах.
Об этом сообщает в понедельник информационный портал TSA.
Люди с флагами в руках собираются в центральных районах города - на площади Мориса Одэна, улице Дидуша Мурада и в других местах. Повсюду слышатся крики: "Народ победил! Народ сделал это!".
В алжирском сегменте интернета пользователи поздравляют друг друга с решением Бутефлики не идти на выборы.