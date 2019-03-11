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Акции протеста в Алжире

СМИ: алжирцы празднуют отказ президента идти на выборы

Люди выходят на улицы и скандируют: "Народ победил! Народ сделал это!"

ТАСС, 11 марта. Жители столицы Алжира празднуют отказ президента страны 82-летнего Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на новый, пятый срок на предстоящих выборах.

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Об этом сообщает в понедельник информационный портал TSA.

Люди с флагами в руках собираются в центральных районах города - на площади Мориса Одэна, улице Дидуша Мурада и в других местах. Повсюду слышатся крики: "Народ победил! Народ сделал это!".

В алжирском сегменте интернета пользователи поздравляют друг друга с решением Бутефлики не идти на выборы.

Теги
Бутефлика, АбдельазизАлжирАкции протеста в Алжире
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