Мэй заявила, что выполнила требование британских депутатов, изменив сделку с ЕС по Brexit

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник вечером по итогам переговоров в Страсбурге с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, что выполнила требование британских депутатов, добившись изменения соглашения с ЕС о Brexit в вопросе границы на острове Ирландия. Ее заявление транслировал телеканал "Скай ньюс".

"Если нам когда-нибудь придется использовать этот защитный механизм ("бэкстоп", который должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit - прим. ТАСС), он не может стать постоянным решением и шаблоном для наших будущих отношений. Сделка, по которой депутаты проголосовали в январе, не была достаточно ясной в этом вопросе, и потребовались юридически обязывающие изменения, чтобы определить все четко. Сегодня мы их согласовали", - сказала Мэй.