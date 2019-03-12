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КНДР выразила готовность к ядерному разоружению и продолжению переговоров с США

На портале "Уриминчжоккири" появилось первое после саммита в Ханое упоминание в северокорейской прессе о приверженности Пхеньяна денуклеаризации
Президент США Дональд Трамп (слева) и лидер КНДР Ким Чен Ын (справа) во время саммита в Ханое, 28 февраля 2019 года AP Photo/ Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп (слева) и лидер КНДР Ким Чен Ын (справа) во время саммита в Ханое, 28 февраля 2019 года
© AP Photo/ Evan Vucci

ПХЕНЬЯН, 12 марта. /ТАСС/. КНДР намерена четко придерживаться своих обязательств по денуклеаризации и выражает готовность к продолжению переговоров с США. Об этом сообщил во вторник информационный портал КНДР "Уриминчжоккири" ("Вместе с нашей нацией") в статье под заголовком "Путь к полной денуклеаризации - наша непоколебимая позиция".

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"Наша твердая позиция заключается в установлении новых отношений между двумя странами [КНДР и США] в соответствии с требованиями нового века, а также в строительстве прочного и стабильного мира на Корейском полуострове и в движении к полной денуклеаризации ", - подчеркнули авторы комментария.

В статье также отмечается, что в ходе встречи председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, состоявшейся в Ханое в конце февраля, стороны пришли к соглашению "продолжать продуктивный диалог" для поиска решений по обсуждавшимся вопросам.

Как отмечают наблюдатели, мнение, изложенное в комментарии "Уриминчжоккири", является первым упоминанием в прессе КНДР о приверженности республики обязательствам по денуклеаризации с момента завершения встречи лидеров двух стран во Вьетнаме.

В Ханое 28 февраля завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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