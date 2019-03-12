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Политический кризис в Венесуэле

Власти Венесуэлы отменили рабочий день и занятия в школе 13 марта из-за отключения света

По этой же причине правительство республики уже отменяло рабочий день 8 и 11 марта

ТАСС, 12 марта. Рабочий день и школьные занятия в Венесуэле отменены в среду, 13 марта, из-за отключения электричества в стране. Об этом президент республики Николас Мадуро сообщил во вторник в Twitter.

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Ранее вице-президент, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщал об отмене рабочего дня и школьных занятий во вторник, 12 марта. Правительство уже отменяло рабочий день в пятницу, 8 марта, и в понедельник, 11 марта.

"Я приказал приостановить трудовую и учебную деятельность во вторник, 12 марта, и среду, 13 марта, чтобы вместе с нашим народом мы наконец-то смогли добиться полной стабилизации мирной жизни и мира, которых мы достойны", - написал Мадуро.

Ранее Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.

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Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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