Первым замглавы Совбеза Украины назначен Сергей Кривонос

"Хочу поручить вам курировать вопросы военно-технического сотрудничества и взаимодействия с НАТО", - сказал глава государства, добавив, что "сейчас есть огромный общественный запрос на это назначение".

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко назначил первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса, ранее снявшего свою кандидатуру с президентских выборов в пользу действующего главы государства. Во вторник президент представил Кривоноса коллективу Совета национальной безопасности и обороны.

Как уточнил Порошенко, Кривонос будет отвечать в СНБО за перевооружение армии и других силовых подразделений. "Самое главное, - сказал он, - абсолютная нетерпимость к коррупции, чтобы мы решительными действиями защитили армию, оборонный комплекс от любых нападений или недоверия". При этом президент поставил задачу "укрепить доверие общества и международных партнеров к оборонному комплексу".

Ранее Кривонос был первым заместителем командующего силовой операции в Донбассе.

Скандал в оборонке

Скандал вокруг государственного предприятия "Укроборонпром" разгорелся за три недели до очередных президентских выборов на Украине. Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников позволяли оборонным предприятиям страны втридорога поставлять запчасти с украинских же военных складов, а часть якобы из России. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь.

В условиях приближающихся президентских выборов Порошенко поспешил уволить Олега Гладковского и даже предложил ввести с состав наблюдательного совета государственного оборонного предприятия "Укроборонпром" представителей НАТО. Одновременно руководство "Укроборонпрома" отстранило директоров двух своих предприятий - директора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" Алексея Бабича и директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовные дела в отношении ряда чиновников. По словам главы НАБУ Артема Сытника, общие убытки от коррупционных схем в военно-промышленном комплексе составили около 1 млрд гривен ($37,8 млн долларов).