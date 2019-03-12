СМИ: правящие партии Италии проголосовали против антироссийской резолюции Европарламента

РИМ, 12 марта. /ТАСС/. Евродепутаты от правящих партий Италии - "Лиги" и "Движения "5 звезд" проголосовали против резолюции по докладу "О политических отношениях между ЕС и Россией", предусматривающей сохранение старых и введение новых антироссийских санкций. Как сообщает во вторник агентство ANSA , против документа высказались также несколько представителей итальянской Демократической партии.

Тем не менее, документ, в котором говорится, что Россия более не может считаться стратегическим партнером, был одобрен ранее во вторник большинством при голосовании в Европарламенте (ЕП). Среди прочего в докладе ЕП есть раздел, посвященный "финансированию политических партий, выступающих против ЕС". Европейские СМИ пытались уличить в получении российского финансирования обе правящие партии Италии.

Рим придерживается линии на отмену санкций, которые считает вредоносными для итальянской экономики. Соответствующий пункт есть в правительственной программе коалиционного правительства "Лиги" и "Движения", однако они признают, что добиться этой цели непросто и на это нужно время. Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия продолжает работать над отменой санкций.