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СМИ: Джозеф Байден намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году

Однако у газеты The Hill нет данных, когда и где бывший вице-президент намерен официально объявить об участии в предстоящей президентской гонке
Джозеф Байден AP Photo/Andrew Harnik
Описание
Джозеф Байден
© AP Photo/Andrew Harnik

ТАСС, 12 марта. Бывший вице-президент США Джозеф Байден собирается участвовать в выборах главы государства в 2020 году. Об этом сообщила во вторник газета The Hill со ссылкой на одного из конгрессменов от Демократической партии.

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По словам источника газеты, Байден, которому в минувшем ноябре исполнилось 76 лет, сообщил ему в телефонном разговоре о своем намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от партии демократов. "Я попытаюсь использовать этот шанс", - процитировал законодатель бывшего вице-президента. Конгрессмен, имя которого газета не называет, сделал аудиозапись беседы с Байденом и представил ее журналистам The Hill.

Издание сообщает, что в ходе короткой беседы Байден предложил конгрессмену встретиться для обсуждения стратегии предвыборной кампании. Бывший вице-президент также попросил законодателя о поддержке в этом начинании, но не сообщил, когда и где намерен официально объявить об участии в предстоящей президентской гонке.

Ранее сообщалось, что Байден может уже в начале апреля начать кампанию за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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