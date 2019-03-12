Только Лондон может разрешить ситуацию с Brexit

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Франция считает, что только Великобритания может найти выход из "тупиковой" ситуации с выходом страны из состава Европейского союза. Об этом во вторник говорится в заявлении Елисейского дворца.

Во вторник вечером британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время голосования в Палате общин 391 депутат отклонил проект соглашения, внесенный в нижнюю палату парламента премьер- министром Терезой Мэй. Поддержали его 242 народных избранника. Таким образом, всего за 16 дней до даты официального "развода" с Евросоюзом у Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий Brexit.

"Выход из тупика может найти только Лондон, - приводит телеканал Бэ-эф-эм заявление администрации французского президента. - Франция сожалеет о сегодняшнем голосовании". Как подчеркивается в заявлении, Париж "ни при каких обстоятельствах не может пойти на продление [срока выхода Великобритании из ЕС] без альтернативной стратегии, заслуживающей доверия со стороны Великобритании".