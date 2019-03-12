СМИ: власти Венесуэлы освободили журналиста, подозреваемого в саботаже на ГЭС

Каракас погрузился во тьму. Однако жизнь в городе продолжается

Диас, имеющий гражданство Венесуэлы и Испании, был задержан Боливарианской службой разведки в понедельник. По данным Национального профсоюза работников СМИ южноамериканской страны, его подозревали в попытке саботажа на ГЭС имени Симона Боливара.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.

В понедельник Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Во вторник министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории республики.

