Мадуро призвал сограждан молиться ради восстановления электроснабжения в Венесуэле

КАРАКАС, 13 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал соотечественников, исповедующих различные религии, помочь своими молитвами восстановить электроснабжение в стране. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время обращения к нации, трансляция которого велась в приложении Periscope.

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"Прошу молиться за Венесуэлу, - сказал глава государства. - Просишь Господа, и электричество возвращается". Мадуро также попросил венесуэльцев экономить электроэнергию, пока в стране продолжаются восстановительные работы после крупной аварии.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По мнению некоторых экспертов, эта авария стала беспрецедентной по масштабам.

В понедельник Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Во вторник министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории Боливарианской Республики.