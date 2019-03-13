Распределение еды и защита родины. Венесуэльские "колективос" строят социализм

КАРАКАС, 13 марта. /ТАСС/. Венесуэльские "колективос" за время последнего политического кризиса стали известны всему миру прежде всего как военизированные формирования, которые находятся под контролем правительства и могут быть использованы для борьбы с оппозицией. Насколько этот образ соответствует действительности и почему на самом деле стоит бояться "колективос", корреспонденту ТАСС рассказали лидеры двух из них - "Координатория Симон Боливар" и "Алексис Вив".
Советники Боливара
Штаб-квартира "Координатории Симона Боливара" расположена в Каракасе у подножия военного музея, где покоится Уго Чавес, в районе "23 января" [знаковая дата в истории Венесуэлы, когда власть по своей воле в 1958 году оставил диктатор Перес Хименес]. Это бедный район, состоящий из многоэтажек и небольших, напоминающих бараки, домов - иначе говоря, баррио. Район между собой делят 27 колективос, и у каждого своя территория, обычно соответствующая границам коммуны - наиболее мелкой территориально-административной единицы.
Штаб-квартира "Координатории" представляет собой комплекс зданий с внутренним двором. Вход закрыт решеткой, поверху идут шипы. У входа российских журналистов встречает лидер колективос - Хуан Контрерас.
На вид это крепкий мужчина лет 50, одет в футболку и джинсы. Его высокий статус в колективос ничто не выдает. Впрочем, сам Контрерас говорит, что пост президента, который он занимает, нужен для взаимодействия с властями, ведь им важна иерархия, а в самих колективос вертикальной структуры нет, все равны.
Контрерас ведет показывать обустроенный двор: здесь книжный магазин, там - компьютерный класс, рядом с ним - школа иностранных языков, в дальнем конце - радиостанция, где он сам регулярно выступает в качестве ведущего, а в соседнем доме - ветеринарная клиника. Все это открыто для жителей коммуны. Контрерас объясняет, что именно социально-культурное развитие коммун составляет основу работы и главную задачу колективос.
"Мы руководим работой учреждений, которые вы видите здесь, и созданы они по нашей инициативе, но при помощи правительства. Министерство образования оборудовало компьютерный класс и школу иностранных языков, - поясняет он. - Но это не значит, что мы просто получаем от властей, все что захотим, приходится преодолевать множество бюрократических барьеров".
Сила слова
В углу холла, ведущего в офис Контрераса, стоит выполненная в человеческий рост фигура партизана с автоматом Калашникова. Но лидер колективос каждый раз уходит от вопросов об оружии и возможной силовой составляющей деятельности возглавляемой им организации. "Я здесь вырос, я здесь всех знаю. Допустим, кто-то ворует или употребляет наркотики. Я приду, поговорю с таким человеком, обычно этого достаточно", - рассказывает он.
"Вот был случай: с машины сняли колеса. Мы знали, кто это сделал, пришли и поговорили, и он колеса вернул. Или девушка сдала комнату, а жилец отказался платить. Мы пришли, поговорили, он заплатил и съехал", - приводит примеры глава колективос.
Впрочем, по словам Контрераса, преступности в районе, где ведет работу "Координатория", практически нет. "В прошлом году не было совершено ни одного убийства", - утверждает он.
В политике, рассказывает Контрерас, он признает мирные методы. Здесь ему тоже есть, что вспомнить, ведь колективос "Координатория Симона Боливара" - один из старейших в Каракасе, он возник еще до прихода к власти Уго Чавеса. Тогда, вспоминает лидер объединения, приходилось вести борьбу с либеральными демократами - объяснять людям суть их антисоциальной политики, вести пропаганду, мобилизовывать людей.
Подобным образом Контрерас намерен действовать и в случае, если появится серьезный шанс прихода к власти лидера оппозиции Хуана Гуайдо. По мнению лидера колективос, сторонники президента Мадуро составляют большинство в Венесуэле, и выйдут на улицы, если оппозиция попытается взять власть.
Новый мир
Но даже после долгих расспросов Контрерас ни словом не упоминает про возможность вооруженной борьбы. Бояться "колективос", утверждает он, надо вовсе не потому, что у них может быть оружие или они могут быть использованы властью против оппозиции. "Мы строим новый мир, показываем возможность нового общественного устройства в соответствии с боливарианским социализмом, - считает он. - Конечно, пока мы зависим от государства, но постепенно эта зависимость снижается, и в итоге у нас получается самоорганизованная община".
Контрерас отряжает молодого парня сопроводить гостей по территории "колективоса". Его снабжают рацией. Проводник следует за журналистами, никак не вмешиваясь в их работу, иногда поясняя окружающим, что гости - это журналисты из России, приехавшие посмотреть на жизнь обычных людей Каракаса. Лишь в одном месте он неожиданно останавливается - все, дальше не пойдем, уже не наша территория.
Окружающие штаб-квартиру "Координатории" дворы напоминают российский провинциальный город где-нибудь в южной части страны. Играют дети, старики увлечены партией домино, кто-то чинит старый автомобиль. Мирная картина вызывает сильные сомнения в том, что Каракас действительно один из самых опасных городов на земле. Но позднее, уже перед уходом, Контрерас добавит, что хотя преступности нет, однако "вечером картина все-таки иная".
Казначейство в трущобах
Через несколько дворов от "Координатории" находится уже другая коммуна, где действует свой "колективос" - "Алексис вив". Штаб-квартира похожа на ту, что занимает "Координатория Симона Боливара", только немного больше. И сама коммуна организована солиднее: у нее, например, есть свой текстильный завод.
Президента "колективос" нет на месте, за него - Анна Морено, молодая женщина лет 30 с решительными манерами и младенцем на руках. Центральное место в главном офисе отведено покрытым цифрами доскам. Оказывается, это расчеты потребления за месяц продуктов - муки, мяса, овощей, фруктов - проживающими в коммуне семьями.
"Мы помогаем с решением бюрократических вопросов фермерам в глубине страны, - рассказывает Морено. - А они за это привозят нам продукты и продают их по специальным ценам". Похожая система действует и в "Координатории Симона Боливара".
Впрочем, в "Алексис вив" коммунальная экономика выведена на более высокий уровень, чем у соседей. "Колективос", например, печатает собственную валюту, которая используется при внутренних расчетах - "паналесы", по названию контролируемой коммуны, каждый из которых равен примерно десяти боливарам.
Взгляды Анны Морено на жизнь и политику во многом схожи с теми, что исповедует Хуан Контрерас. "Мы создаем здесь новый мир. Понятно, что его будут ругать и пытаться представить в отрицательном свете те, кто хочет, чтобы мы были прислугой, горничными, дворниками. Но мы строим тут свою жизнь, свое общество так, как мы хотим", - рассказывает она.
С преступностью в такой социалистической общине, указывает Морено, вполне можно справляться ненасильственными методами. "Преступников останавливает угроза внутреннего осуждения, обычно этого достаточно, чтобы никто не нарушал закон", - поясняет она.
Вокруг штаб-квартиры тоже вполне мирно - снова бегают дети, взрослые готовятся к завершающему этапу карнавала. Однако новый проводник торопит - уже вечереет, и гостям пора уходить.
Подсчет штыков
Венесуэльский эксперт в области безопасности позднее пояснит журналистам, что "ношение оружия гражданскими лицами в Венесуэле запрещено, так что никто из представителей "колективос" никогда не признается в том, что оно есть". "Однако, как считается, "Координатория Симона Боливара" может выставить около 400 вооруженных бойцов, а "Алексис Вив" - около шести сотен", - отметил собеседник.
Поскольку колективос эту сферу своей деятельности не демонстрируют, понять, для чего могут быть использованы вооруженные люди, достаточно сложно. Вполне возможно, что именно в них кроется секрет "убеждения" преступников.
Между собой "колективос" обычно не воюют. В районе "23 января" только два из 27 "колективос" считаются "плохими" - "Каменщики" и "Три корня". По словам эксперта, они занимаются наркоторговлей и похищениями, причем первый контролирует около тысячи бойцов, второй - около 300.
Выступят ли в случае необходимости эти вооруженные люди в защиту правительства - вопрос, на который в Каракасе отвечают по-разному. Кто-то называет "колективос" надеждой властей, на которых можно опереться, если полиция, армия и Национальная гвардия перейдут на сторону оппозиции. Другие считают, что они в первую очередь будут думать о своих интересах.
Однако многие венесуэльцы сходятся в том, что хотя у колективос может быть военизированный компонент, однако они - нечто большее, чем контролирующие тот или иной район организации. Статус коммун, в которых действуют "колективос", закреплен законодательно, и вполне возможно, они получат важное место в новом основном законе страны, работу над которой ведет Национальная конституционная ассамблея. Однако смогут ли они дать миру новый пример социализма, о котором говорят лидеры общин, у многих их соотечественников тоже вызывает сомнения.