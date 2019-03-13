Распределение еды и защита родины. Венесуэльские "колективос" строят социализм

По мнению лидера одного из них, сторонники Мадуро выйдут на улицы, если оппозиция попытается взять власть

КАРАКАС, 13 марта. /ТАСС/. Венесуэльские "колективос" за время последнего политического кризиса стали известны всему миру прежде всего как военизированные формирования, которые находятся под контролем правительства и могут быть использованы для борьбы с оппозицией. Насколько этот образ соответствует действительности и почему на самом деле стоит бояться "колективос", корреспонденту ТАСС рассказали лидеры двух из них - "Координатория Симон Боливар" и "Алексис Вив". Советники Боливара Штаб-квартира "Координатории Симона Боливара" расположена в Каракасе у подножия военного музея, где покоится Уго Чавес, в районе "23 января" [знаковая дата в истории Венесуэлы, когда власть по своей воле в 1958 году оставил диктатор Перес Хименес]. Это бедный район, состоящий из многоэтажек и небольших, напоминающих бараки, домов - иначе говоря, баррио. Район между собой делят 27 колективос, и у каждого своя территория, обычно соответствующая границам коммуны - наиболее мелкой территориально-административной единицы. Штаб-квартира "Координатории" представляет собой комплекс зданий с внутренним двором. Вход закрыт решеткой, поверху идут шипы. У входа российских журналистов встречает лидер колективос - Хуан Контрерас.

На эту тему Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

На вид это крепкий мужчина лет 50, одет в футболку и джинсы. Его высокий статус в колективос ничто не выдает. Впрочем, сам Контрерас говорит, что пост президента, который он занимает, нужен для взаимодействия с властями, ведь им важна иерархия, а в самих колективос вертикальной структуры нет, все равны. Контрерас ведет показывать обустроенный двор: здесь книжный магазин, там - компьютерный класс, рядом с ним - школа иностранных языков, в дальнем конце - радиостанция, где он сам регулярно выступает в качестве ведущего, а в соседнем доме - ветеринарная клиника. Все это открыто для жителей коммуны. Контрерас объясняет, что именно социально-культурное развитие коммун составляет основу работы и главную задачу колективос. "Мы руководим работой учреждений, которые вы видите здесь, и созданы они по нашей инициативе, но при помощи правительства. Министерство образования оборудовало компьютерный класс и школу иностранных языков, - поясняет он. - Но это не значит, что мы просто получаем от властей, все что захотим, приходится преодолевать множество бюрократических барьеров". Сила слова В углу холла, ведущего в офис Контрераса, стоит выполненная в человеческий рост фигура партизана с автоматом Калашникова. Но лидер колективос каждый раз уходит от вопросов об оружии и возможной силовой составляющей деятельности возглавляемой им организации. "Я здесь вырос, я здесь всех знаю. Допустим, кто-то ворует или употребляет наркотики. Я приду, поговорю с таким человеком, обычно этого достаточно", - рассказывает он.

На эту тему Хуан Гуайдо: оппозиция предпримет все, чтобы военные пропустили гумконвой

"Вот был случай: с машины сняли колеса. Мы знали, кто это сделал, пришли и поговорили, и он колеса вернул. Или девушка сдала комнату, а жилец отказался платить. Мы пришли, поговорили, он заплатил и съехал", - приводит примеры глава колективос. Впрочем, по словам Контрераса, преступности в районе, где ведет работу "Координатория", практически нет. "В прошлом году не было совершено ни одного убийства", - утверждает он. В политике, рассказывает Контрерас, он признает мирные методы. Здесь ему тоже есть, что вспомнить, ведь колективос "Координатория Симона Боливара" - один из старейших в Каракасе, он возник еще до прихода к власти Уго Чавеса. Тогда, вспоминает лидер объединения, приходилось вести борьбу с либеральными демократами - объяснять людям суть их антисоциальной политики, вести пропаганду, мобилизовывать людей. Подобным образом Контрерас намерен действовать и в случае, если появится серьезный шанс прихода к власти лидера оппозиции Хуана Гуайдо. По мнению лидера колективос, сторонники президента Мадуро составляют большинство в Венесуэле, и выйдут на улицы, если оппозиция попытается взять власть. Новый мир Но даже после долгих расспросов Контрерас ни словом не упоминает про возможность вооруженной борьбы. Бояться "колективос", утверждает он, надо вовсе не потому, что у них может быть оружие или они могут быть использованы властью против оппозиции. "Мы строим новый мир, показываем возможность нового общественного устройства в соответствии с боливарианским социализмом, - считает он. - Конечно, пока мы зависим от государства, но постепенно эта зависимость снижается, и в итоге у нас получается самоорганизованная община". Контрерас отряжает молодого парня сопроводить гостей по территории "колективоса". Его снабжают рацией. Проводник следует за журналистами, никак не вмешиваясь в их работу, иногда поясняя окружающим, что гости - это журналисты из России, приехавшие посмотреть на жизнь обычных людей Каракаса. Лишь в одном месте он неожиданно останавливается - все, дальше не пойдем, уже не наша территория. Окружающие штаб-квартиру "Координатории" дворы напоминают российский провинциальный город где-нибудь в южной части страны. Играют дети, старики увлечены партией домино, кто-то чинит старый автомобиль. Мирная картина вызывает сильные сомнения в том, что Каракас действительно один из самых опасных городов на земле. Но позднее, уже перед уходом, Контрерас добавит, что хотя преступности нет, однако "вечером картина все-таки иная". Казначейство в трущобах Через несколько дворов от "Координатории" находится уже другая коммуна, где действует свой "колективос" - "Алексис вив". Штаб-квартира похожа на ту, что занимает "Координатория Симона Боливара", только немного больше. И сама коммуна организована солиднее: у нее, например, есть свой текстильный завод. Президента "колективос" нет на месте, за него - Анна Морено, молодая женщина лет 30 с решительными манерами и младенцем на руках. Центральное место в главном офисе отведено покрытым цифрами доскам. Оказывается, это расчеты потребления за месяц продуктов - муки, мяса, овощей, фруктов - проживающими в коммуне семьями.

На эту тему Каракас погрузился во тьму. Однако жизнь в городе продолжается