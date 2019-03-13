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Brexit

Кэмерон: парламент должен не допустить выхода из Евросоюза без сделки и отсрочить Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании также заявил о поддержке Терезы Мэй

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit станет катастрофой, поэтому британский парламент должен исключить развитие такого сценария и перенести дату прекращения членства страны в евросообществе. Об этом в эфире телеканала Sky News в среду заявил бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон (2010-2016).

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"Я всегда поддерживал премьер-министра в ее стремлении иметь тесные партнерские отношения с Европой, и я продолжаю поддерживать ее. Это правильный выбор. Очевидно, что должно случиться дальше - это исключить отсутствие сделки, что было бы катастрофой для нашей страны, и запросить продления [срока Brexit]", - сказал он.

Во вторник вечером британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. В среду, как ожидается, парламентарии смогут проголосовать по вопросу реализации Brexit без сделки. Если они выступят и против такого варианта, то 14 марта на голосование в Палате общин будет вынесен вопрос о необходимости переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок. Если Палата общин проголосует за перенос Brexit, кабмин обратится к ЕС с ответствующим запросом. Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.

Теги
Кэмерон, ДэвидВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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