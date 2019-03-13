{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Германия сократит число дипломатов в Каракасе

Ранее Каракас объявил персоной нон грата посла ФРГ Даниэля Кринера

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Власти Германии сократят число своих дипломатов в столице Венесуэлы, Каракасе. Об этом заявил в среду на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Райнер Бройль.

"В связи со сложными условиями, угрозой дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью МИД ФРГ принял решение сократить общую численность персонала в посольстве в Каракасе", - сказал он, не уточнив, на сколько будет сокращено количество сотрудников.

"Остающиеся в Каракасе сотрудники по мере возможностей продолжат заботиться о находящихся в Венесуэле гражданах ФРГ", - добавил Бройль.

Ранее власти Венесуэлы объявили персоной нон грата посла Германии Даниэля Кринера "из-за осуществляемых актов вмешательства во внутренние дела страны". Глава МИД ФРГ Хайко Маас в связи с этим принял решение отозвать Кринера для консультаций на родину. Он уже прибыл в ФРГ.

Теги
ГерманияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Посол Италии заявил о намерении страны способствовать диалогу ЕС и России
Дипломат назвал Москву важным партнером во многих аспектах
Читать полностью