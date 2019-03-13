СМИ: в Кашмире произошла перестрелка военнослужащих Индии и Пакистана

ТАСС, 13 марта. Армия Пакистана в среду вновь нарушила режим прекращения огня и обстреляла приграничный район в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщило агентство " Синьхуа" .

На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

"Пакистан в среду снова подвергнул обстрелу район Кхари Кармала в секторе Гулпур в Джамму и Кашмире. Индийские военнослужащие были вынуждены открыть ответный огонь", - заявил представитель индийского северного военного командования.

По его словам, перестрелка с применением стрелкового оружия и минометов продолжалась несколько часов. Потерь со стороны индийских войск и жертв среди мирного населения не было.

Перестрелки индийских и пакистанских военнослужащих на линии контроля в Кашмире продолжаются после того, как 14 февраля боевики совершили нападение на колонну индийских военных, в результате которого погибли более 40 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикальная сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), выступающая за отделение Джамму и Кашмира штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки, бездействии пакистанских властей в отношении них.

26 февраля авиация Индия подвергла бомбардировке лагерь этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Спустя сутки Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. Нью-Дели и Исламабад заявили, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.