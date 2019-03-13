Трамп назвал печальной ситуацию вокруг Манафорта

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает "очень печальной" ситуацию вокруг судебных процессов по бывшему руководителю своего предвыборного штаба Полу Манафорту. Об этом он заявил в среду во время беседы с журналистами в Белом доме. Трансляцию вели американское новостные телекомпании.

"Я переживаю за Пола Манафорта, он весьма успешно работал на [40-го президента США] Рональда Рейгана <...>. Я очень переживаю за него, я думаю, что это очень печальная ситуация", - отметил американский лидер. Он также подчеркнул, что не обдумывал возможность помилования бывшего руководителя своего предвыборного штаба.

Трампа попросили прокомментировать решения американских судов, а также предъявление властями района Манхэттен 69-летнему Манафорту обвинений в махинациях на рынке ипотеки жилья с целью незаконного обогащения. По словам окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса, ему инкриминируется "осуществление в течение года мошеннической схемы с жилищной ипотекой и оформление подложных бизнес-документов с целью незаконного получения миллионов долларов".

Суд округа Колумбия ранее в среду приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа к 3,5 годам тюремного заключения, а суд города Александрия (штат Вирджиния) - к 3 годам и 11 месяцам. Таким образом, в общей сложности ему предстоит провести в заключении 7,5 года.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.