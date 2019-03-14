Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы заявил, что атаки против республики продолжатся

КАРАКАС, 14 марта. /ТАСС/. Венесуэла справилась с атакой на энергосистему, но подобные атаки будут продолжаться. Об этом заявил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо в эфире своей телепередачи "Удар дубиной".

Каракас погрузился во тьму. Однако жизнь в городе продолжается

"Мы победили энергетический кризис, но я призываю вас оставаться настороже, потому что подобные нападения на нашу страну будут продолжаться", - сказал он.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала атака извне с использованием кибернетических средств на крупнейшую в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар.

Энергоснабжение стало постепенно восстанавливаться только в понедельник, в среду электричество в основном вернулось в Каракас.