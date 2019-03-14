США провели учения, на которых имитировались первые два месяца войны с КНДР

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) США провели в минувшем году учения, в ходе которых имитировались первые два месяца войны с КНДР. Об этом сообщил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.

"В прошлом году мы провели то, что называется "Обзором готовности по Корее". И мы инсценировали первые 60 дней корейского конфликта, чтобы включить детализированное тыловое планирование, необходимое для того, дабы поддерживать операции [на Корейском полуострове] в течение первых 60 дней", - заявил военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Не приходится и говорить о том, что мы многое узнали в результате этих учений", - подчеркнул глава КНШ. Никакие детали маневров он не изложил. "Однако наши учения, конечно, включали факторы тылового обеспечения, относящиеся к нашим способностям проводить операции", - сказал Данфорд.

Комментируя далее решение США приостановить проведение совместных с Республикой Корея военных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle, он заверил, что этот шаг не приведет к снижению уровня боевой готовности ВС двух стран. "С военной точки зрения я совершенно уверен в нашем плане подготовки на 2019 год, уверен, что он позволит обеспечить тот уровень [боевой] готовности, которого мы исторически достигали в результате крупномасштабных учений", - отметил глава КНШ.

Решение прекратить упомянутые совместные учения и полевые маневры было принято Вашингтоном и Сеулом в связи с наметившимся прогрессом в диалоге с КНДР и движением к денуклеаризации Корейского полуострова. О приостановке этих военных игр было объявлено вскоре после завершения в Ханое второй личной встречи президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.