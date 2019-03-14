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Расследование крушения Boeing 737 в Эфиопии

Трамп надеется, что запрет на полеты Boeing 737 MAX продлится недолго

Американский лидер заявил, что Штаты должны "пойти по пути предосторожности"

ТАСС, 14 марта. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX продлится недолго, но в то же время заявил о необходимости проявить осторожность и до конца разобраться с причинами катастроф лайнеров этого типа в Эфиопии и Индонезии. Об этом американский лидер заявил в четверг в беседе с журналистами перед встречей с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, аудиозапись которой распространила пресс-служба Белого дома.

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"Я надеюсь, что это продлится короткое время", - заявил Трамп в ответ на вопрос о том, сколько продлится запрет на полеты Boeing 737 MAX. "Они (компания Boeing и органы авиационного контроля - прим. ТАСС) должны разобраться, в чем дело, самое главное - это понять, в чем дело, - добавил президент США. Я не уверен, что они это знают".

"Мы должны пойти по пути предосторожности", - добавил Трамп.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября прошлого года самолет аналогичной модели компании Lion Air ("Лайон эйр") разбился в Индонезии, унеся жизни 189 человек.

Теги
Трамп, ДональдРасследование крушения Boeing 737 в Эфиопии
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