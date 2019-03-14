ООН рекомендовала своим сотрудникам не летать самолетом Boeing 737 MAX 8

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН) распространила рекомендации для своих сотрудников не использовать в командировках самолет Boeing 737 MAX 8. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Да, наше командировочное бюро дало инструкции не использовать ту модель самолета, которая потерпела крушение в Эфиопии, - сказал он. - Это стандартные процедуры безопасности".

При этом, как сообщил Дюжаррик, ООН не вовлечена в проведение расследования обстоятельств трагедии. "Как и все, мы ждем результатов", - добавил он.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.