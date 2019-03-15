Один из стрелков в мечети в Новой Зеландии является гражданином Австралии

СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что одним из нападавших на мечети в Крайстчерче (административный центр провинции Кентербери Новой Зеландии) был австралиец, придерживающийся экстремистских, крайне правых взглядов. Об этом в пятницу сообщает телерадиокорпорация ABC .

Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

"Мы решительно осуждаем нападение, совершенное сегодня экстремистским, правым, жестоким террористом. Я могу подтвердить, что человек, взятый сегодня под стражу в Новой Зеландии, является гражданином Австралии, и наши правоохранительные органы примут участие в расследовании, проводимом их новозеландскими коллегами, чтобы обеспечить нашу совместную безопасность", - указано в официальном заявлении премьера, опубликованном на сайте телерадиокорпорации.

Также Моррисон выразил свои искренние соболезнования всему новозеландскому народу и всем тем, кто исповедует исламскую веру в Австралии и Новой Зеландии.