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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

В Анкаре резко осудили стрельбу в мечетях в Новой Зеландии

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал нападения в Крайстчерче проявлением исламофобии

ТАСС, 15 марта. Руководители аппарата президента Турции Тайипа Эрдогана в пятницу резко осудили вооруженные нападения на мечети в новозеландском Крайстчерче. Официальный представитель президента Ибрагим Калын назвал атаки фашистскими.

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"Я резко осуждаю эти расистские и фашистские террористические нападения в Крайстчерче. Эти подлые атаки показывают, как антимусульманская риторика и ненависть приводит к убийствам. Мир должен прекратить молчать в отношении исламофобии", - написал Калын на своей странице в Twitter.

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в свою очередь указал, что "осуждает в самой жесткой форме теракт в Крайстчерче". Он призвал международное сообщество "объединиться против всех проявлений терроризма".

Теги
ТурцияНовая ЗеландияЭрдоган, Реджеп ТайипСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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