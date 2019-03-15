В Анкаре резко осудили стрельбу в мечетях в Новой Зеландии

Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

"Я резко осуждаю эти расистские и фашистские террористические нападения в Крайстчерче. Эти подлые атаки показывают, как антимусульманская риторика и ненависть приводит к убийствам. Мир должен прекратить молчать в отношении исламофобии", - написал Калын на своей странице в Twitter.

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в свою очередь указал, что "осуждает в самой жесткой форме теракт в Крайстчерче". Он призвал международное сообщество "объединиться против всех проявлений терроризма".