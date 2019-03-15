Президент Турции решительно осудил теракты в мечетях в Новой Зеландии

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган решительно осудил вооруженные нападения на мечети в Крайстчерче и пожелал скорейшего выздоровления получившим в этой атаке ранения людям. Соответствующее заявление турецкий лидер опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter .

"Я решительно осуждаю террористический акт в мечети Аль-Нур в Новой Зеландии, направленный против мусульман. Пусть Аллах помилует жертв и дарует скорейшее выздоровление раненным людям. От имени моей страны я выражаю соболезнования всему исламскому миру и народу Новой Зеландии, которые стали жертвой этого отвратительного поступка, являющегося примером роста расизма и исламофобии", - написал Эрдоган.

В пятницу вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени (04:46 мск) сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. В ходе инцидента, по последним данным, были убиты 40 человек. По обвинению в нападении на мечети были арестованы четыре человека: трое мужчин и одна женщина.

Одним из стрелков, открывших огонь в мечетях, был 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Накануне нападения он в соцсетях опубликовал манифест с призывом к убийству германского канцлера Ангелы Меркель и президента Турции, сообщила на сайте газета New Zealand Herald.