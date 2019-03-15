Одному из стрелков в Новой Зеландии предъявлено обвинение в убийстве

ТАСС, 15 марта. Одному из четверых стрелков, арестованных по обвинению в нападении на мечети в городе Крайстчерч, предъявлено обвинение в убийстве. Об этом в пятницу сообщил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш в ходе брифинга по итогам первого дня расследования терактов.

По словам Буша, один из стрелков, 20-летний мужчина, "уже столкнулся с обвинением в убийстве и предстанет перед судом в ближайшее время". "Остальные трое пока допрашиваются офицерами полиции, однако в свое время обвинения будут предъявлены всем троим", - отметил комиссар. По его словам, ни один из них прежде не состоял в террористических организациях и не попадал в поле зрения полиции.

Также Буш сообщил, что, по данным полиции, круг подозреваемых в совершении террористических актов уже полностью известен следствию и поиски других возможных участников преступления не ведутся. Комиссар подчеркнул, что на данный момент сотрудники правопорядка полностью контролируют ситуацию и способны обеспечить безопасность в стране.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы трое мужчин и одна женщина.