Интерпол готов оказать помощь Новой Зеландии в расследовании терактов в мечетях

ТАСС, 15 марта. Интерпол осудил нападения в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии и заявил о готовности предоставить властям страны необходимую помощь в расследовании этого происшествия. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter международной полицейской организации в пятницу.