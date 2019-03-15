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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Интерпол готов оказать помощь Новой Зеландии в расследовании терактов в мечетях

Организация также решительно осудила нападения в Крайстчерче

ТАСС, 15 марта. Интерпол осудил нападения в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии и заявил о готовности предоставить властям страны необходимую помощь в расследовании этого происшествия. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter международной полицейской организации в пятницу.

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"Интерпол решительно осуждает ужасные нападения на две мечети в Крайстчерче, - говорится в обращении от имени генерального секретаря организации Юргена Штока. - Мы предложили всю необходимую помощь властям Новой Зеландии".

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение терактом.

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Новая ЗеландияАрдерн, ДжасиндаСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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