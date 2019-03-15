Полиция Новой Зеландии просит не распространять видео, сделанное одним из стрелков

СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии обратилась к пользователям интернета с просьбой не распространять видео австралийского стрелка Брентона Тарранта, которому ранее предъявили обвинение в нападении на мечети в Крайстчерче (административный центр провинции Кентербери). Соответствующее сообщение правоохранительные органы опубликовали на своей странице в Twitter.
"Полиции известно, что в интернете циркулируют крайне тревожные кадры, связанные с инцидентом в Крайстчерче. Мы настоятельно призываем не делиться ссылками, распространяющими эти данные и работаем над тем, чтобы вся подобная информация была удалена из общедоступных источников", - указано в сообщении. Во время брифинга для журналистов комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш отметил, что видео и цитаты из опубликованного 28-летним австралийцем Таррантом, придерживающимся ультраправых взглядов, "не должны быть в общественном доступе", и подтвердил, что сотрудники ведомства прилагают все усилия для того, чтобы удалить этот контент.
Police are aware there is extremely distressing footage relating to the incident in Christchurch circulating online. We would strongly urge that the link not be shared. We are working to have any footage removed.— New Zealand Police (@nzpolice) March 15, 2019
Также ранее сообщалось, что накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях 87-страничный манифест с призывом к убийству ряда мировых лидеров.