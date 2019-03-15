Полиция Новой Зеландии просит не распространять видео, сделанное одним из стрелков

"Полиции известно, что в интернете циркулируют крайне тревожные кадры, связанные с инцидентом в Крайстчерче. Мы настоятельно призываем не делиться ссылками, распространяющими эти данные и работаем над тем, чтобы вся подобная информация была удалена из общедоступных источников", - указано в сообщении. Во время брифинга для журналистов комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш отметил, что видео и цитаты из опубликованного 28-летним австралийцем Таррантом, придерживающимся ультраправых взглядов, "не должны быть в общественном доступе", и подтвердил, что сотрудники ведомства прилагают все усилия для того, чтобы удалить этот контент.