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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Полиция Новой Зеландии просит не распространять видео, сделанное одним из стрелков

Комиссар Майк Буш назвал кадры тревожными и заявил, что они "не должны быть в общественном доступе"

СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии обратилась к пользователям интернета с просьбой не распространять видео австралийского стрелка Брентона Тарранта, которому ранее предъявили обвинение в нападении на мечети в Крайстчерче (административный центр провинции Кентербери). Соответствующее сообщение правоохранительные органы опубликовали на своей странице в Twitter.

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Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

"Полиции известно, что в интернете циркулируют крайне тревожные кадры, связанные с инцидентом в Крайстчерче. Мы настоятельно призываем не делиться ссылками, распространяющими эти данные и работаем над тем, чтобы вся подобная информация была удалена из общедоступных источников", - указано в сообщении. Во время брифинга для журналистов комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш отметил, что видео и цитаты из опубликованного 28-летним австралийцем Таррантом, придерживающимся ультраправых взглядов, "не должны быть в общественном доступе", и подтвердил, что сотрудники ведомства прилагают все усилия для того, чтобы удалить этот контент.

Также ранее сообщалось, что накануне нападения Таррант опубликовал в соцсетях 87-страничный манифест с призывом к убийству ряда мировых лидеров.

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Новая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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