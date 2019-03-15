СМИ: Джо Байден к выборам 2020 года подыскивает кандидата в вице-президенты

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Экс-вице-президент США Джо Байден, который уже в начале апреля может объявить о начале кампании за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в 2020 году, заранее подыскивает кандидата на пост вице-президента. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Election Central , размещающий информацию о предвыборной кампании.

По его данным, Байден провел в четверг встречу в Вашингтоне с общественным деятелем Стейси Адамс, которая в прошлом году добивалась избрания на пост губернатора штата Джорджия. В окружении Адамс подтвердили, что встреча состоялась по просьбе Байдена. Как отмечает портал, тандем Байден-Адамс на выборах 2020 года "мог бы рассчитывать на широкую поддержку темнокожих избирателей", прежде всего на юге США.

О своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года уже объявили 12 членов Демократической партии, в том числе сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, соперничавший с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом на президентских выборах 2016 года. О своем намерении принять участие также заявлял бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы. По данному поводу высказывались и член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, и сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, и сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова 3 февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд 24-27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.