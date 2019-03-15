Трюдо: Канада продолжит вместе с Новой Зеландией борьбу с экстремизмом и исламофобией

ОТТАВА, 15 марта. /ТАСС/. Канада осуждает стрельбу в мечетях в Новой Зеландии и намерена продолжать совместную с новозеландскими властями борьбу против экстремизма и исламофобии. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада осуждает эти атаки и будет продолжать противодействовать экстремизму вместе с Новой Зеландией - нашим партнером и другом, а также с другими странами", - говорится в его заявлении. По его словам, мировое сообщество должно вместе "противостоять исламофобии". Трюдо также выразил соболезнования родным и близким погибших.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.