Спецслужбы Польши проверяют возможные связи граждан с террористами из Новой Зеландии

ВАРШАВА, 15 марта. /ТАСС/. Польские правоохранители изучают возможные контакты напавших на мечети в Новой Зеландии с гражданами республики. Об этом сообщила в пятницу радиостанция RMF FM . Выясняется также, посещали ли террористы Польшу когда-либо.

Проверить возможные контакты с польскими гражданами власти решили из-за манифеста, который опубликовал один из террористов. В нем фигурирует название республики. Кроме того, на оружии, которое использовали нападавшие, была надпись на польском языке. Это имя Феликса Потоцкого - гетмана, который сражался с турками под Веной во времена короля Яна III Собеского (1629-1696).

Информацию об анализе поступающей информации подтвердил и пресс-секретарь министра, координирующего в польском правительстве работу спецслужб, Станислав Жарын.

В пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче (административный центр региона Кентербери), где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.