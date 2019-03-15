Обвиняемый в нападении на мечети Крайстчерча останется под стражей до 5 апреля

СИДНЕЙ, 16 марта. /ТАСС/. Окружной суд Крайстчерча оставил под стражей обвиняемого в убийстве во время нападения на мечеть 28-летнего австралийца Брентона Тарранта. Не признавший своей вины Таррант останется в заключении до следующего заседания суда, назначенного на 5 апреля, когда ему, как ожидается, будет предъявлен ряд других обвинений. Об этом в субботу сообщает издание The New Zealand Herald .

По данным полиции, Таррант виновен как минимум в одном убийстве в мечети. Однако сторона обвинения также отмечает, что австралийцу будут предъявлены и другие обвинения, детали которых пока не раскрываются. По словам судьи окружного суда, в силу того, что заявление о залоге не было подано, а также поскольку "обвиняемому будут предъявлены также и другие обвинения на следующем слушании", Таррант останется под стражей до 5 апреля.

По данным издания, Брентон Харрисон Таррант, проживавший последние несколько лет в Данидине, в зале суда "не показал раскаяния и во время фотосъемки демонстрировал нацистские жесты".

Газета также сообщает, что в Крайстчечр стянуты дополнительные полицейские силы. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш в ходе брифинга для журналистов заявил о том, что в город дополнительно прибыли 125 офицеров полиции.

"По всей стране усиливается присутствие полиции, в том числе в мечетях и на общественных мероприятиях. Полиция Новой Зеландии выделяет все доступные ресурсы на охрану правопорядка не только в Крайстчерче, но и по всей стране", - отметил комиссар.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о том, что меры безопасности по всей стране будут значительно усилены, а уровень угрозы национальной безопасности поднят с низкого уровня до высокого. Об этом новозеландский лидер сообщила на брифинге по итогам совета безопасности страны. Также премьер отметила, что в целях обеспечения безопасности, будет пересмотрено и действующее законодательство об обороте оружия в стране.