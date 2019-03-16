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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

В больницах Крайстчерча остаются 39 пострадавших в результате терактов в мечетях

Семерых выписали 16 марта

СИДНЕЙ, 16 марта. /ТАСС/. Пострадавшие в результате терактов в мечетях Крайстчерча 39 человек остаются в больницах города, еще семь человек были выписаны 16 марта. Об этом в субботу сообщил главный врач города Дэвид Мэтис, выступая на брифинге для журналистов.

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По словам Мэтиса, семь пациентов, пострадавших в терактах 15 марта, уже были выписаны домой, один 4-летний ребенок переведен на лечение в госпиталь соседнего города и "еще 39 человек остаются пока под наблюдением врачей". "Двое пациентов - детей также остаются пока в больнице, но они в стабильном состоянии и их жизни ничего не угрожает", - отметил Мэтис.

Также главный врач рассказал, что для всех, кто был так или иначе затронут "событиями, произошедшими во время нападения", была организована горячая линия, где они могут получить консультацию психолога и записаться на прием к врачу.

В пятницу, 15 марта, вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате нападения погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

По обвинению в атаке на выходе из мечети задержаны двое мужчин и одна женщина. Один из них, 28-летний австралиец, уже предстал перед судом и был заключен под стражу до 5 апреля. Двое других пока находятся в СИЗО, и, как отметили в полиции, отношение еще одного ранее арестованного к этому делу не установлено.

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Новая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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