Генсек ООН призвал стороны сирийского конфликта соблюдать перемирие в Идлибе

ТАСС, 16 марта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и призвал все стороны конфликта к соблюдению перемирия. Об этом говорится в заявлении генсека, опубликованном в пятницу на сайте ООН.

"Я призываю все стороны придерживаться своих обязательств и способствовать выполнению соглашения по прекращению огня в Идлибе. Контртеррористические операции не отменяют ответственности по защите гражданского населения. Перемирие в Идлибе - необходимый шаг на пути к прекращению огня по всей стране", - говорится в документе.

В среду Минобороны России сообщило, что самолеты российских Воздушно-космических сил уничтожили склад группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб, на котором, в частности, хранились ударные беспилотники для налета на базу РФ Хмеймим. Точечный авиаудар был нанесен 13 марта по согласованию с турецкой стороной, сказали в ведомстве.

Гутерриш также обратился к мировому сообществу с призывом продолжать оказывать поддержку поиску политического решения конфликта. Он поблагодарил участников третьей международной донорской конференции в Брюсселе, на которой было принято решение выделить 7 млрд гуманитарной помощи народу Сирии и сирийским беженцам в 2019 году.