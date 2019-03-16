СМИ: власти Новой Зеландии могут запретить продажу полуавтоматического оружия

Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

Об этом в субботу сообщила газета The New Zealand Herald.

По его словам, в связи с глобальным ростом угроз от экстремизма пришло время изменить закон об обороте оружия.

Он также отметил, что "правительство намерено запретить полуавтоматические винтовки в свободном обороте, как это сделали во многих странах мира".

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о том, что меры безопасности по всей стране будут значительно усилены, а также будет пересмотрено и действующее законодательство об обороте оружия в стране.