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СМИ: власти Новой Зеландии могут запретить продажу полуавтоматического оружия

Новозеландский генпрокурор Дэвид Паркер заявил, что "пришло время изменить закон об обороте оружия"

ТАСС, 16 марта. Генеральный прокурор Новой Зеландии Дэвид Паркер заявил, что власти страны могут запретить продажу полуавтоматического оружия.

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Об этом в субботу сообщила газета The New Zealand Herald.

По его словам, в связи с глобальным ростом угроз от экстремизма пришло время изменить закон об обороте оружия.

Он также отметил, что "правительство намерено запретить полуавтоматические винтовки в свободном обороте, как это сделали во многих странах мира".

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о том, что меры безопасности по всей стране будут значительно усилены, а также будет пересмотрено и действующее законодательство об обороте оружия в стране.

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Новая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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