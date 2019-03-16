СМИ: не менее двух индийцев ранены при терактах в Новой Зеландии

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 марта. /ТАСС/. По меньшей мере два гражданина Индии получили ранения в ходе терактов в мечетях в Крайтсчерче. Как сообщила в субботу газета The Times of India , об этом рассказали журналистам родственники пострадавших.

Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

По данным издания, два индийца Ахмед Икбал Джахангир из Хайдерабада и Мехбуб Кхохар из Ахмадабада получили тяжелые ранения. Первый владеет рестораном в Крайтсчерче, второй приехал в Новую Зеландию навестить родственников.

Тем временем посол Индии в Новой Зеландии Санджив Кохли сообщил, что девять этнических индийцев считаются пропавшими без вести после этого теракта. "Согласно последним данным, полученным из нескольких источников, пропало без вести девять человек индийского гражданства или происхождения. Официальное подтверждение еще ожидается. Мы молимся вместе с их семьями", - написал Кохли в своем Twitter.

Он добавил, что более подробная информация будет объявлена после соблюдения "официальных процедур". Индийское посольство в Новой Зеландии открыло горячую телефонную линию, по которой можно получить информацию в круглосуточном режиме.