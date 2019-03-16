"Желтые жилеты" перекрыли движение на Елисейских Полях перед началом 18-й акции протеста

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Участники движения "желтых жилетов" начали собираться в центре французской столицы с восьми часов утра (10:00 мск) - задолго до начала 18-й еженедельной акции протеста. Согласно прямой трансляции в Twitter, несколько десятков человек в верхней части Елисейских Полей перекрыли автомобильное движение по этому проспекту.

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По данным телеканала BFM, в начале Елисейских Полей на площади Шарля де Голля уже собрались более 300 человек.

Тем временем отряды полиции уже перекрыли железными заграждениями нижнюю часть проспекта в районе кругового перекрестка. Также мобильные щиты установлены на прилегающих к правительственным зданиям улицах, а также возле Елисейского дворца. Непосредственно на Елисейских Полях жандармы выстроились поперек проспекта и стараются локализовать участников предстоящей манифестации на площади Шарля де Голля.

В социальных сетях предстоящая акция названа "Акт 18 - Ультиматум - Вся Франция в Париже". Один из лидеров "желтых жилетов" Эрик Друэ, комментируя предстоящую акцию, заявил, что "ожидает в эту субботу протестов усиленную мобилизацию". На прошлой неделе, 9 марта, согласно данным министерства внутренних дел республики, в демонстрациях по всей стране приняли участие менее 30 тыс. человек. Это стало самым низким уровнем мобилизации активистов движения за всю его историю, при том, что на первую общенациональную акцию протеста 17 ноября вышло в 10 раз больше - 282 тыс. человек.