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Акции протеста во Франции

Мэр Парижа призвала манифестантов к спокойствию и ответственности

Анн Идальго также отметила, что со всей решимостью осуждает "неприемлемые действия"

ТАСС, 16 марта. Мэр Парижа Анн Идальго в субботу осудила действия участников демонстраций движения "желтых жилетов" и призвала к спокойствию и ответственности.

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"Я со всей решимостью осуждаю неприемлемые действия, совершенные, в частности, на Елисейских Полях и в их окрестностях. Я призываю к спокойствию и ответственности каждого", - написала она на своей странице в Twitter.

В ходе столкновений в центре Парижа 11 человек получили легкие ранения, пострадали двое полицейских. Пострадавшие являются жильцами дома недалеко от Елисейских полей, в котором погромщики подожгли расположенный на первом этаже отделение банка.

Массовая акция протеста "желтых жилетов" проходит в Париже в 18-й раз. По данным телеканала BFM, в субботних акциях протеста принимают участие 10 тыс. человек. Согласно последней информации, задержаны 94 человека.

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