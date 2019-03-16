Триумф насилия на Елисейских Полях. "Желтые жилеты" разгромили главное авеню Парижа

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Погромщики, проникшие в ряды манифестантов движения "желтых жилетов", нанесли главной авеню французской столицы беспрецедентный ущерб, полные масштабы которого еще только предстоит подсчитать. Субботняя акция протеста стала 18-й в истории движения, начавшегося четыре месяца назад.

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"За несколько часов разгромлена самая красивая авеню в мире", - сказал один из коренных парижан, потрясенных представшим их взору пейзажем после "битвы". "Восемнадцатый акт", отмеченный резким всплеском насилия, собрал в Париже "желтых жилетов" из всех регионов Франции. Чтобы придать массовость субботним маршам, неформальный лидер движения, водитель грузовика Эрик Друэ в своем видеообращении пригласил присоединиться к французским "желтым жилетам" сочувствующих движению сторонников в Италии, Бельгии, Нидерландах, Польше.

Прибывшие на парижские вокзалы манифестанты отправились в центр Парижа несколькими потоками, которые соединились на Елисейских Полях. Полиция насчитала днем на авеню 10 тыс. манифестантов. К демонстрантам примкнули погромщики-анархисты, многие из которых были в черной одежде и в масках. По мнению полиции, число "ультра" в рядах демонстрантов составило не менее 1,5 тыс..

Погромы и поджоги

Вандалы безжалостно громили знаменитые торговые ряды индустрии люкса на всемирно известном проспекте. Они атаковали витрины ювелирного дома Bvlgari, бутик кожаных аксессуаров Longchamp, дорогие магазины модной одежды Lacoste, Tara Jarmon и Hugo Boss. Разбиты витрины магазина мобильных телефонов, разгромлены лавки, торгующие оптикой, кофе, шоколадом, детскими игрушками. Сожжены три газетных киоска, действовавшие на Елисейских Полях многие годы. Десятки торговых точек пострадали от рук вандалов.

Погромщики подожгли отделение банка. Ранения в этом пожаре получили 11 человек, в том числе двое полицейских. Пожарным лишь чудом удалось спасти из горящей квартиры, находившейся над банком, молодую женщину и ребенка. Разбушевавшиеся вандалы сожгли также дорогие автомобили, оставленные их владельцами на стоянках, включая такие, как Mercedes и Porsche. Также огнем был уничтожен патрульный минивэн.

Разграблен и подожжен знаменитый ресторан Le Fouquet's, включенный в список исторических памятников. Открытый на Елисейских Полях фабрикантом лимонада в 1899 году, он вот уже сто двадцать лет служил местом проведения самых торжественных церемоний. На протяжении нескольких десятилетий здесь ежегодно проходил ужин в честь лауреатов премии "Сезар", главной кинематографической награды Франции.

Министры пригрозили жестким ответом

"Профессионалы погромов и беспорядка проникли в ряды манифестантов", - заявил министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Он отдал распоряжение префектуре полиции "отвечать со всей жесткостью на эти недопустимые атаки". Глава МВД назвал погромщиков, совершивших поджог банка, настоящими убийцами.

"Виновные будут преданы суду и строго наказаны", - заверил в свою очередь премьер-министр Эдуар Филипп. Вместе с Кастанером он проинспектировал подразделения полиции, мобилизованные для противостояния агрессивным "желтым жилетам".

Для обеспечения порядка на парижских улицах были мобилизованы 5 тыс. полицейских. В ходе беспорядков в столице ранены 17 полицейских, пожарный и 42 манифестанта. За различные нарушения порядка задержаны 230 человек. Властям только к семи часам вечера по парижскому времени удалось вытеснить основную часть манифестантов с Елисейских Полей.

Для укрощения молодых людей власти использовали спецавтомобили с водометами, а также огромное количество газовых и свето-шумовых гранат с поражающими элементами.

На этот час вести о маршах еще продолжают поступать из регионов. По подсчетам властей, 18-я серия маршей "желтых жилетов" собрала по всей Франции 32,3 тыс. участников. Это несколько больше, чем неделю назад, когда в семнадцатой волне протестов участвовали 28,6 тыс. манифестантов.

Критика в адрес властей

В СМИ звучит критика в адрес властей, в том числе и ближайшего окружения президента республики Эмманюэля Макрона, за недостаточные меры по предотвращению беспорядков в Париже. Сам глава государства сейчас отсутствует в столице. После завершения многодневной поездки в страны Восточной Африки он решил отложить возвращение к текущим делам.

Как сообщил сайт телеканал BFM, для своего краткого отпуска французский лидер избрал лыжный курорт Ла-Монжи в Высоких Пиренеях. "Я проведу здесь два-три дня, чтобы набраться сил и вновь увидеть знакомые пейзажи и лица друзей", - заявил глава государства в беседе с местными журналистами. В конце дня в субботу Макрон все же принял решение прервать отдых и вернуться в Париж. По мнению сайта Gala, несмотря на их краткость, каникулы в горах в период протестных акций в столице "могут дорого обойтись президенту".

Марши за сохранение климата

Параллельно с манифестациями "желтых жилетов" в 220 городах страны прошли акции, организованные экологическими организациями, в том числе Greenpeace. По данным организаторов, в них приняли участие свыше 350 тыс. человек, только в Париже они насчитали 107 тыс. демонстрантов, среди которых было много людей в желтых светоотражающих жилетах. В свою очередь МВД страны дало более скромную оценку масштабам мероприятий, сообщив о 35 тыс. эко-манифестантов на улицах столицы. Консалтинговая компания Occurence по заданию нескольких СМИ насчитала в Париже 45 тыс. участников "Марша века" за сохранение климата.

В субботу Париж стал единственным городом, где произошли столь крупные столкновения со стражами порядка. В остальных городах, включая Лилль, Марсель, Тулузу, манифестации прошли в целом спокойно, без громких инцидентов. Лишь в Бордо полиция была вынуждена вмешаться в ход демонстрации, когда отдельные участники попытались разбить витрину магазина, еще четыре человека задержаны в Дижоне.