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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Полиция Новой Зеландии сообщила об аресте второго подозреваемого по делу о терактах

По данным полиции, оснований для предъявления обвинений у правоохранителей нет

СИДНЕЙ, 17 марта. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии подтвердила факт ареста второго человека по делу о терактах в мечетях Крайстчерча. Cообщение опубликовано в воскресенье на официальной странице правоохранительного органа в Twitter.

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"Мы можем подтвердить, что в ходе следственных действий по месту жительства обвиненного в убийстве 28-летнего мужчины в Данидине был взят под стражу еще один человек. Сейчас он находится в полицейском участке, с ним работают следователи. Пока у нас нет оснований для предъявления ему обвинения, связанного с нападением, но следственные действия в отношении него продолжаются", - сообщил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш, выступая на брифинге для журналистов.

Комиссар отметил, что два человека, арестованных 15 марта по подозрению в участии в нападении на мечети, на данном этапе свободны от подозрений в организации теракта. Одному из них предъявлены обвинения в несвязанном с атакой преступлении, другой отпущен на свободу. Таким образом, пока в нападении на мечети обвинен только один человек - 28-летний австралиец.

Также Буш сообщил о том, что полиция продолжает работы по вывозу тел погибших из мечетей и работа по их идентификации начнется в ближайшие дни. "Сегодня утром при вывозе тел из мечети Аль-Нур мы обнаружили еще одного погибшего, и число жертв теракта возросло до 50. Еще 36 человек продолжают лечение в больнице округа Кентербери, и 11 из них - в критическом состоянии. Также остается в тяжелом состоянии и четырехлетняя девочка, пострадавшая при нападении, которую вчера врачи перевезли в госпиталь Окленда", - сказал комиссар.

Полиция просит жителей города Крайстчерч вернуться к повседневной жизни. Мечети Аль-Нур и Лингвуд в Крайстчерче остаются закрытыми до окончания следственных действий. Остальные мечети Новой Зеландии, прежде закрытые по просьбе полиции, могут начать свою работу, однако сообщается, что полицейский контроль над ними будет усилен.

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Новая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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