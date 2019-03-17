СМИ: Брюссель опасается, что британский парламент вновь отвергнет проект сделки с ЕС

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Брюссель опасается, что Палата общин британского парламента с третьей попытки так и не одобрит проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Об этом со ссылкой на дипломатические документы, рассказывающие об итогах встречи послов стран ЕС и старших должностных лиц сообщества, сообщила в воскресенье британская газета Observer.

Как пишет издание, на встрече главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье заявил, что сомневается в способности британского премьер-министра Терезы Мэй заручиться необходимой поддержкой депутатов Палаты общин и утвердить сделку до открытия саммита ЕС 21 марта. Ожидается, что именно на саммите лидеры стран - членов сообщества утвердят пока еще не поданный запрос Великобритании об отcрочке Brexit. Вопрос заключается в том, насколько длительная отсрочка понадобится Лондону и сколько времени будет готов ему предоставить Брюссель. В случае одобрения сделки, по словам Мэй, речь будет идти о "короткой технической отсрочке", однако если премьер вновь потерпит поражение, то стране может понадобиться намного больше времени.

Недели или годы?

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз готов отложить Brexit на три месяца (перенести его с конца марта на конец июня), чтобы Великобритания уже покинула ЕС на момент первого заседания нового состава Европарламента, выборы в который состоятся в конце мая. Ключевым для ЕС является вопрос, будет или не будет Великобритания в них участвовать. Observer указывает, что в Брюсселе боятся того, что работа Европарламента может быть парализована, если депутаты от Соединенного Королевства выбраны не будут, а Лондону в итоге понадобится длинная отсрочка - вплоть до конца 2020 года. Сообщается, что Париж выступает резко против того, чтобы отложить Brexit почти на два года, в то время как Берлин призывает проявлять максимальную гибкость.

Издание также сообщает о том, что в ЕС готовятся к возможной отставке Мэй в случае, если парламент отвергнет ее сделку в третий раз, однако в Брюсселе не исключают и того, что после очередного поражения британский премьер может и в четвертый раз предложить Палате общин проголосовать за проект соглашения о Brexit. Представители ЕС, выступавшие перед участниками встречи послов, предупреждали, что преемник Мэй может попытаться начать переговоры вновь с чистого листа, однако на такой вариант ЕС идти не собирается.

Отсроченный Brexit

Ранее британский парламент поддержал предложение правительства страны о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 - против. Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабинет министров будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.