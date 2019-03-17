Не менее пяти индийцев погибли в Новой Зеландии при атаке террористов на мечети

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 марта. /ТАСС/. Не менее пяти индийцев стали жертвами атаки террористов в мечетях в новозеландском Крайтсчерче. Об этом сообщает в воскресенье посольство Индии в Новой Зеландии.

Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

Дипломатическое представительство в своем Twitter опубликовало список пяти жертв атаки. Посольство также открыло горячую линию для родственников погибших и пострадавших.

Список жертв и пострадавших может быть уточнен, поскольку многие раненые остаются в больницах и состояние некоторых тяжелое.

Тем временем газета The Times of India со ссылкой на свои источники и семьи жертв опубликовало информацию о семи погибших индийцах. По данным издания, четверо погибших были индийскими гражданами, а еще трое имели индийское происхождение. Официального подтверждения эта информация пока не получила.