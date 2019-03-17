СМИ назвали оговорку Байдена возможным подтверждением его планов участвовать в выборах

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден во время выступления в штате Делавэр в субботу, оговорившись, причислил себя к тем, кто вступил в борьбу за высший административный пост США. Многие ведущие американские СМИ расценили это как возможное подтверждение того, что он планирует баллотироваться в президенты на выборах 2020 года.

Байден выступал на обеде, организованном Демократической партией, трансляцию вел телеканал CNN. Бывший вице-президент констатировал, что многие из тех в стране, кто придерживаются левых взглядов, критикуют его. В свою защиту он сказал: "У меня самый прогрессивный послужной список из всех, кто баллотируется в американские...". Далее он быстро исправил оговорку: "Из всех, кто мог бы баллотироваться".

Присутствовавшие на обеде отреагировали на слова Байдена овациями. "Я не имел этого в виду, - пояснил он. - Из всех, кто мог бы баллотироваться! Поскольку, друзья, нам нужно вернуть страну на верный путь".

Многие крупные СМИ США, среди которых - агентство Associated Press, газеты The New York Times и The Wall Street Journal, телеканалы CNN, NBC и CBS расценили оговорку Байдена как свидетельство того, что он, возможно, уже принял решение участвовать в президентской гонке.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись публикации со ссылкой на источники, в которых говорилось, что Байден склоняется к участию в выборах. Согласно результатам опросов, бывший вице-президент США входит в число политиков, пользующихся наибольшей поддержкой членов Демократической партии среди возможных претендентов на участие в гонке 2020 года.