В Бундестаге предложили предоставить британцам отсрочку Brexit на год

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген (Христианско-демократический союз) призвал отложить выход Великобритании из ЕС на год, если британский парламент отвергнет на следующей неделе в третий раз сделку с Брюсселем. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke .

"Если соглашение снова потерпит крах, то британцам следует предоставить великодушную отсрочку до конца года или на год", - считает политик. По его мнению, проблем для ЕС это не должно создать. Если же все же соглашение будет одобрено, то ЕС должен предоставить Лондону отсрочку до конца июня, полагает Реттген.

Ранее британский парламент поддержал предложение правительства страны о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 - против.

Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть премьеру Терезе Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабинет министров будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.