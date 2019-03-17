Британский депутат заявила, что новое отклонение парламентом сделки грозит срывом Brexit

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Повторное отклонение парламентом соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, которого достигла премьер-министр Терезы Мэй, может сорвать Brexit. Об этом в воскресенье в эфире телеканала Sky News заявила депутат от правящей Консервативной партии Эстер Макви.

В ноябре 2018 года она ушла в отставку с поста министра труда и по делам пенсий из-за несогласия с положениями сделки о Brexit. "Мы стоим перед выбором: либо это соглашение, либо отсутствие Brexit вообще, что противоречит демократическому волеизъявлению народа", - сказала она. Макви отметила, что поддержит сделку Мэй на следующей неделе, когда она 19 или 20 марта третий раз будет вынесена на голосование в Палате общин.

15 января и 12 марта депутаты Палаты общин со значительным перевесом отвергли соглашение Мэй о Brexit, которого она достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Британский парламент поддержал в четверг предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из ЕC на более поздний срок.

Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с Брюсселем.