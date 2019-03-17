Порошенко обещает поднять вопрос о членстве Украины в НАТО уже в 2019 году

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае победы на выборах поставит вопрос о плане по членству страны в НАТО уже в конце 2019 года.

"К концу своего второго президентского срока планирую подготовить Украину к вступлению в НАТО и ЕС. В 2023 году вполне реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ). В декабре на лондонском саммите НАТО, после того как избиратели дадут мне мандат еще на пять лет, хочу поставить вопрос ПДЧ уже в этом году", - заявил в воскресенье глава государства, выступая перед избирателями в Киеве.

По мнению Порошенко, Украина присоединится к Североатлантическому альянсу как "страна - региональный лидер", которая "защитила от России не только себя, но и всю европейскую цивилизацию".

19 февраля Порошенко подписал изменения в Конституцию страны, в которой теперь закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". Одновременно в статью о полномочиях самого президента вписана фраза о том, что он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".

Действующий президент использует также идею о вступлении Украины в ЕС и НАТО в качестве своего основного предвыборного лозунга в ходе продолжающейся в стране избирательной кампании. Очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.