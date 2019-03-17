СМИ: в Киеве произошли столкновения во время выступления Порошенко перед избирателями

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Столкновения произошли между сторонниками и противниками президента Украины Петра Порошенко во время его выступления перед избирателями на Михайловской площади в центре Киева.

"Митингующих с плакатом против Порошенко взяли в кольцо молодые парни с ленточками в расцветку флага Украины. Их было порядка 15 человек, все возрастом 17-23 [лет], одеты в черный цвет. В конечном итоге они забрали плакат у активистов", - говорится в сообщении издания "Страна.ua".

По данным издания, во время выступления Порошенко группа людей с плакатами: "Где отрубленные руки?" и "Скажем "нет" Порошенко" выкрикивала лозунги "Позор!", "Порошенко - вон!" и другие.

Встреча украинского президента с избирателями проходила при повышенных мерах безопасности. Несколько тысяч участников митинга охраняли большое количество полицейских и бойцов Национальной гвардии, правоохранители с собаками и конные патрули. Также присутствовали несколько автомобилей скорой помощи.

Значительное усиление мер безопасности связано с инцидентами, которые произошли в последнее время в связи с коррупционным скандалом в украинской армии, в котором замешано ближайшее окружение Порошенко. После скандала националисты, ранее в той или иной мере поддерживающие действующего президента, перешли в оппозицию и выдвинули ряд требований по искоренению коррупции и наказанию виновных. Более того, они обвинили главу государства в "бизнесе на крови" и заявили о том, что место президента "за решеткой". Националистические организации вносили сумятицу или срывали встречи Порошенко с избирателями в разных регионах, в частности, в Черкассах, Житомире, Чернигове и Луцке. В итоге он был вынужден выступать в окружении железных заборов и полиции, что снизило эффект такого общения с избирателями.